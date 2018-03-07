07.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Подарок на 8 марта: Порошенко посмертно наградил орденом медсестру ВСУ

К 8 марта Петр Порошенко наградил орденом «За мужество» ІІІ степени медсестру ВСУ Сабину Галицкую, которая погибла на Донбассе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом заявил Петр Порошенко во время церемонии вручения государственных наград военнослужащим-женщинам, сообщает пресс-служба украинского президента.

«За проявленные мужество, доблесть и героизм сержантом Галицкой во время выполнения военного и служебного долга, по представлению министра обороны Украины я, как Президент, как Верховный главнокомандующий принял решение о награждении Сабины Галицкой орденом «За мужество», — заявил Порошенко.

По сообщению пресс-службы, Порошенко «вместе с собравшимися почтил минутой молчания память Галицкой и всех погибших, защищавших Украину».

Орден «За мужество» ІІІ степени Порошенко вручил родителям погибшей Сабины Галицкой.

Сабина Галицкая погибла 20 февраля в Луганской области в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в БРДМ.

По словам Порошенко, сегодня в ВСУ служат 25 тысяч женщин, многие из них — в зоне т.н. «АТО».