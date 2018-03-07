07.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
  1 188 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Киев, Общество, Политика, Украина

Подарок на 8 марта: Порошенко посмертно наградил орденом медсестру ВСУ


К 8 марта Петр Порошенко наградил орденом «За мужество» ІІІ степени медсестру ВСУ Сабину Галицкую, которая погибла на Донбассе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом заявил Петр Порошенко во время церемонии вручения государственных наград военнослужащим-женщинам, сообщает пресс-служба украинского президента.

«За проявленные мужество, доблесть и героизм сержантом Галицкой во время выполнения военного и служебного долга, по представлению министра обороны Украины я, как Президент, как Верховный главнокомандующий принял решение о награждении Сабины Галицкой орденом «За мужество», — заявил Порошенко.

По сообщению пресс-службы, Порошенко «вместе с собравшимися почтил минутой молчания память Галицкой и всех погибших, защищавших Украину».

Орден «За мужество» ІІІ степени Порошенко вручил родителям погибшей Сабины Галицкой.

Сабина Галицкая погибла 20 февраля в Луганской области в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в БРДМ.

По словам Порошенко, сегодня в ВСУ служат 25 тысяч женщин, многие из них — в зоне т.н. «АТО».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть