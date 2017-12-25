25.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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Подчиненные Климкина отметили в Кишиневе «столетие украинской дипломатии»

Мероприятие, приуроченное к 100-летнему юбилею украинской дипломатии, прошло в Посольстве Украины в Республике Молдова.

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В торжественном вечере приняли участие аккредитованные в Кишиневе украинские дипломаты, руководители украинских общественных организаций Молдовы, журналисты, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на сайт МИД Украины.

«Когда в 1991 году Украина обрела независимость, в истории начался новый отсчет, и именно дипломаты сделали очень много для утверждения украинского государства. И сегодня, как и сто лет назад, дипломатический корпус нашей страны имеет международную поддержку в защите независимости, территориальной целостности и суверенитета государства от одного и того же агрессора — заслоненной имперскими амбициями России», — подчеркнул в своем выступлении посол Украины в Молдове Иван Гнатышин.

Дипломат напомнил о том, в каких условиях зарождалась внешнеполитическая служба украинского государства, а также о личностях, стоявшие у ее истоков, среди которых был и Генеральный секретарь по межнациональным делам Александр Шульгин — один из подписантов «Законопроекта о создании Генерального секретариата международных дел».

Руководитель Координационного совета украинских общественных организаций Молдовы Николай Олейник, в свою очередь, обратил особое внимание на то, что бережное отношение молдавского государства к проживающим в стране украинцам — это тоже результат деятельности украинских дипломатов..

Участникам мероприятия была представлена юбилейная экспозиция репродукций документальных материалов, рассказывающие о первых шагах украинской дипломатии.

По случаю юбилея два украинских дипломата были отмечены ведомственной наградой Министерства иностранных дел Украины.

Как известно, 100 лет назад, в 1917 году, председатель Генерального секретариата Украинской Народной Республики, провозглашенной III Универсалом Центральной РадыВладимир Винниченко и генеральный секретарь по межнациональным делам Александр Шульгин подписали «Законопроект о создании Генерального секретарства международных дел», который в этот же день был одобрен на заседании правительства УНР. В пропаганде нынешней Украины именно этот день считают датой основания украинской дипломатии, игнорируя период УССР, которая, как ищвестно, была одним из соучредителей ООН.