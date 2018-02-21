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Подготовка к земле: ВСУ охватила паника из-за предстоящего наступления
В связи с низким морально-психологическим состоянием среди военнослужащих Украины в преддверии подготовки к активизации боевых действий в воинские части на линии соприкосновения направлены группы морально-психологического обеспечения и военных капелланов для оказания поддержки.
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Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Среди украинских военнослужащих в зоне так называемой АТО отмечается увеличение панических настроений в связи с нескрываемыми подготовительными мероприятиями командования ВСУ к развязыванию активных боевых действий на Донбассе.
Штабом «АТО» в бригады, занимающие оборону, направлена рабочая группа морально-психологического обеспечения и военных капелланов с задачей выявления военнослужащих с низкой морально-психологической устойчивостью. В первую очередь группа приступила к работе в бригадах ВСУ, спланированных к действиям на направлении главного удара. На данный момент исследование военнослужащих проходят в 30-й отдельной механизированной бригаде», – сообщил Басурин.
Метки: ВСУ, конфликт в Донбассе, Эдуард Басурин
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