21.02.2018, Киев, Александр Гусар
  2 419 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Скандал, Украина

Подготовка к земле: ВСУ охватила паника из-за предстоящего наступления


В связи с низким морально-психологическим состоянием среди военнослужащих Украины в преддверии подготовки к активизации боевых действий в воинские части на линии соприкосновения направлены группы морально-психологического обеспечения и военных капелланов для оказания поддержки.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Среди украинских военнослужащих в зоне так называемой АТО отмечается увеличение панических настроений в связи с нескрываемыми подготовительными мероприятиями командования ВСУ к развязыванию активных боевых действий на Донбассе.

Штабом «АТО» в бригады, занимающие оборону, направлена рабочая группа морально-психологического обеспечения и военных капелланов с задачей выявления военнослужащих с низкой морально-психологической устойчивостью. В первую очередь группа приступила к работе в бригадах ВСУ, спланированных к действиям на направлении главного удара. На данный момент исследование военнослужащих проходят в 30-й отдельной механизированной бригаде», – сообщил Басурин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть