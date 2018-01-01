21.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова, Александр Гусар

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Подготовка Киева к войне получила подтверждение

Обстрел вооружёнными силами Украины гражданского автобуса вблизи КПП «Еленовка» – отнюдь не обычная провокация, а явный сигнал к тому, что Киев готовит новую войну против республик Донбасса.

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Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал глава ДНР Александр Захарченко, комментируя данное происшествие.

Напомним, как ранее передавал корреспондент «ПолитНавигатора», сегодня днём украинские военные из стрелкового оружия открыли огонь по маршрутному автобусу.

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Комментируя данное ЧП, глава ДНР заметил, что сегодняшний обстрел – первое последствие недавно принятого на Украине закона.

«У нас уже четвёртый год идёт агрессия со стороны Украины по отношению к мирным жителям. Обстрел автобуса – это только «первая ласточка» последствий принятия закона «О реинтеграции Донбасса». Теперь у них руки развязаны полностью, они уже не стесняясь стреляют по гражданским лицам. Посмотрите, это же не военный автобус стоит, а гражданский, вот вам и простой пример, один убитый, один раненый», − заявил руководитель республики.

Александр Захарченко обратил внимание, что инцидент с обстрелом гражданского автобуса отнюдь не единичный случай.

«Это не первый случай, когда гражданский автобус попадает под обстрел, но это первый раз, когда стреляли исключительно по автобусу. Раньше можно было списать на шальную пулю, а сегодня целенаправленно били по автобусу», − подчеркнул глава ДНР.

«От закона «О реинтеграции Донбасса» мы ждём начала войны», − подытожил Захарченко.

Отметим, что Александр Захарченко ранее заявлял, что принятый в Раде закон о так называемой «Реинтеграции Донбасса» станет причиной эскалации конфликта в регионе и сорвёт переговорный процесс в Минске.