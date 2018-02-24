24.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Подстава от Порошенко: Неугодных боевиков АТО теперь можно бросать за решётку


Украинские боевики в шоке — подписав закон  «о реинтеграции Донбасса», отменяющий АТО, президент Петр Порошенко заложил основания для признания того, что на протяжении четырех предыдущих лет разнообразные подразделения ВСУ и нацбаты действовали незаконно.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший командир штурмовой группы батальона «Донбасс» Тарас Костанчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, уже сегодня к бывшим боевикам возникает масса вопросов о том, что они с оружием делали в городах Донбасса, и почему армия руководила т.н. «АТО», когда в стране не было объявлено военное положение.

«Все, что происходило до этого, выходит, было незаконным?! Что делали мы там четыре года? Мы действовали незаконно!

У меня сейчас одного из сотен сослуживцев, которые воевали со мной в 14-м году — мы бегали там с автоматами, с пулеметами, воевали на той территории, — его сейчас судят в Мариуполе, за то, что он, вооруженный, находился на территории Мариуполя в 14-м году.

И он на суде говорит – «все тогда были с оружием». «А почему вы там были с оружием. Это же антитеррористическая операция, что вы там делали?». Непонятно.

Так давайте теперь засудим всех?! У нас появляются основания. Я не снимаю с себя вины, но давайте тогда действовать по закону, давайте в украинском законодательстве теперь разбирать всех людей, которые на протяжении четырех лет в антитеррористической операции принимали участие в неизвестно каком статусе, и неизвестно почему ими руководили военные, когда должны были руководить СБУшники», — заявил Костанчук.

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