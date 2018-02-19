19.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Выборы, Крым, Политика, Россия

Подтверждение референдума: У Путина – рекордный рейтинг в Крыму


Крым является наиболее политически активным среди всех регионов Российской Федерации в преддверии президентских выборов. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил гендиректор социологического центра ВЦИОМ Валерий Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, в республике безоговорочно поддерживают деятельность президента Владимира Путина — этот уровень гораздо выше, чем общероссийский.

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«96% полагают, что он работает хорошо или скорее хорошо. Только 1% считает, что он работает плохо или скорее плохо. Это выше общероссийских оценок. В России в целом его позитивная оценка сейчас на уровне 82-83% в среднем. В Крыму, мы видим, эта оценка существенно выше», — отметил Федоров.

Социолог также подчеркнул, что по данным исследований, подавляющее большинство жителей полуострова заявили о намерении прийти на выборы 18-го марта: «80%, очень высокий на общероссийском фоне результат, говорят, что точно придут и проголосуют на выборах. Если сравнивать с общероссийским результатом, то там порядка 70% говорят, что точно придут и примут участие в выборах».

По данным Федорова, за Путина намерены проголосовать 94% тех, кто твердо решил идти на выборы 18-го марта.

«По сути, конкуренцию Владимиру Путину никто составить не может, поскольку три последующих места — Павел Грудинин, Владимир Жириновский и Ксения Собчак набирают от 1 до 2%. Так что крымчане, действительно, свой выбор уже сделали», — резюмировал социолог.

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