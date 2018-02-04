04.02.2018, Днепропетровск, Анастасия Самойлова

5 028 просмотров

Погиб бежавший из Донецка подстрекатель войны против Донбасса

Сегодня в Днепропетровске в автокатастрофе погиб бежавший из Донецка украинский волонтёр, дизайнер одежды с националистической символикой Леонид Краснопольский.

Такую информацию у себя на странице в социальной сети «Facebook» обнародовал мэр Днепропетровска Борис Филатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Сегодня около 12:50 в Днепропетровске столкнулись Kia и Toyota Prado. По словам очевидцев, оба автомобиля ехали в попутном направлении по Набережной Победы в сторону кольца. Водитель Kia совершал разворот влево, однако в этот момент Toyota Prado протаранила автомобиль в бок. От полученных травм водитель Kia скончался на месте.

«Да, Лёня Краснопольский погиб сегодня в ДТП. Да, Лёня, ортодоксальный еврей из Донецка, искренний патриот Украины, волонтёр, дизайнер, предприниматель, основатель проекта «Hunta in UA», бежавший в 2014 году в Днепр. Он был сложный, вечно недовольный и постоянно брюзжал. Сегодня я могу это сказать. Да, я вытянул его в 14-м из «подвала». Мы никогда это не обсуждали публично. Лёня думал, что это должное. Я думал, что он обязан был это ценить. Лёня, прости. Прости, друг мой. Прости. Я просто вас всех заклинаю. Берегите ближних, чтобы не жалеть об этом завтра. Никто не знает, что нас ждёт впереди…», – написал градоначальник Днепропетровска.

Гибель Краснопольского прокомментировал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский у себя в телеграмм-канале, рассказав о том, как ныне покойный Леонид сотрудничал с украинскими спецслужбами.

«Лёня из Донецка стучал в СБУ на окружающих, угрожал мне лично, снимал и передавал передвижение ополчения, пока его не «приняли»… Отпустили и даже пальцем никто не трогал. Никакие российские военные с ним, конечно не беседовали… Выехав в Днепропетровск, начал помогать карательным зондеркомандам… Вчера ещё радовался гибели русского лётчика. Жаль, я так хотел с ним встретиться. Ну, Господь сам управил», – пишет депутат.