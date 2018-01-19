19.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Погребинский: На Украине утвердилась в высшей степени опасная позиция

Принятый накануне Верховной Радой закон «о деоккупации Донбасса» официально закрепил курс на проведение репрессий в отношении всех, кто позволяет высказываться в пользу компромисса между Донбассом и Украиной.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, теперь власть может безнаказанно объявлять «врагами народа» всех тех, кто хочет мирного решения конфликта на Донбассе.

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«Это снимает последние ограничения на пути внутриукраинских репрессий, поскольку любые соображения о том, что «давайте компромисс какой-то искать с этими донецкими, давайте договариваться» — та же самая Надежда Савченко, она же говорила: «да с кем угодно, лишь бы договориться», — она просто переходит в формат врагов народа…

Сейчас в сознании украинского обывателя утверждается мысль о том, что всё — никаких переговоров, никакого компромисса. Враг. Если враг не сдается, его уничтожают.

Вот позиция, она утвердилась и, на мой взгляд, это в высшей степени опасно», — заявил Погребинский.