19.01.2018, Киев, Максим Карпенко
  1 920 просмотров
Донбасс, Украина

Погребинский: На Украине утвердилась в высшей степени опасная позиция


Принятый накануне Верховной Радой закон «о деоккупации Донбасса» официально закрепил курс на проведение репрессий в отношении всех, кто позволяет высказываться в пользу компромисса между Донбассом и Украиной.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, теперь власть может безнаказанно объявлять «врагами народа» всех тех, кто хочет мирного решения конфликта на Донбассе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Это снимает последние ограничения на пути внутриукраинских репрессий, поскольку любые соображения о том, что «давайте компромисс какой-то искать с этими донецкими, давайте договариваться» — та же самая Надежда Савченко, она же говорила: «да с кем угодно, лишь бы договориться», — она просто переходит в формат врагов народа…

Сейчас в сознании украинского обывателя утверждается мысль о том, что всё — никаких переговоров, никакого компромисса. Враг. Если враг не сдается, его уничтожают.

Вот позиция, она утвердилась и, на мой взгляд, это в высшей степени опасно», — заявил Погребинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть