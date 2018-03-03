03.03.2018

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Погребинский объяснил, почему не стоит сочувствовать зачищенным саакашистам

Разгон палаточного городка под Верховной Радой, который произошел сегодня, следовало ожидать, поскольку из страны был выслан организатор протестов Михаил Саакашвили.

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Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Было понятно, что когда тут не будет Саакашвили, то разгон обязательно произойдет. Пока там была такая фигура, как Саакашвили, которого защищали европейцы, таких попыток не было. А сейчас вопрос решился к удовлетворению Петра Алексеевича. И честно говоря, у меня никакого сочувствия к этой публике нет, при том, что я критически настроен по отношению к Петру Алексеевичу. Но таким способом бороться за правду не стоит. Евромайдан должен был бы заставить людей сделать какие-то выводы, понять, что ничего хорошего в результате таких действий не происходит», — отметил эксперт.