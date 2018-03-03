03.03.2018
  4 999 просмотров
Политика, Скандал, Украина

Погребинский объяснил, почему не стоит сочувствовать зачищенным саакашистам


Разгон палаточного городка под Верховной Радой, который произошел сегодня, следовало ожидать, поскольку из страны был выслан организатор протестов Михаил Саакашвили.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Было понятно, что когда тут не будет Саакашвили, то разгон обязательно произойдет. Пока там была такая фигура, как Саакашвили, которого защищали европейцы, таких попыток не было. А сейчас вопрос решился к удовлетворению Петра Алексеевича. И честно говоря, у меня никакого сочувствия к этой публике нет, при том, что я критически настроен по отношению к Петру Алексеевичу. Но таким способом бороться за правду не стоит. Евромайдан должен был бы заставить людей сделать какие-то выводы, понять, что ничего хорошего в результате таких действий не происходит», — отметил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть