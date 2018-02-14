14.02.2018, Киев, Игорь Петров
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ЕС, История, Крым, Политика, Россия, Русская Весна, Украина

Погребинский: Украинский кризис начался не с Крыма, а с беспредела майданщиков


Причиной для начала гражданской войны на Украине стали не действия России в Крыму, а нарушение соглашения, подписанного во времена Евромайдана оппозицией и тогдашним президентом Виктором Януковичем при гарантиях представителей ЕС.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мои оппоненты обычно говорят: «ну вот, аннексировали Крым, вот с этого все и началось». Но началось не с этого, началось с того, что соглашение, подписанное Януковичем и тогдашней оппозицией и заверенное гарантами, министрами иностранных дел Германии, Франции и Польши, предполагало, что до декабря должны были пройти внеочередные президентские выборы,  а до этого времени формируется инклюзивное правительство.

Что это означает? Правительство, в которое будут включены интересы регионов. Всех регионов, включая Крым, Одесу, Донбасс и т.д.

Но что произошло на следующий день? Это было проигнорировано, выступил Сеня «Куля-в-лоб», который сказал: «мы победили, и мы будем формировать правительство и управлять страной». Вот с этого все и началось.

Если бы тогда было выполнено это соглашение, то и Крым бы остался Украине, и войны  бы не было на Донбассе. Для всех непредвзятых людей очевидно, откуда ноги растут. Тогда это начало происходить.

Корень – как раз в инклюзивности. Была бы эта инклюзивность, тогда нельзя было бы проводить эту политику. Но произошло то, что произошло», — сказал политолог.

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