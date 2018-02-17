17.02.2018, Луганск, Михаил Рябов
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Донбасс, Киев, Провокации, Украина

Погром представительства Россотрудничества в Киеве санкционирован Порошенко


Действий украинских нацистов, устроивших погром представительства «Россотрудничества» в Киеве, координировались с администрацией Петра Порошенко. Об этом «ПолитНавигатору» заявил представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

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«Отмечу два события, произошедших синхронно и, вероятнее всего, координированно. Заявление Порошенко в Мюнхене с предложением запретить российский флаг и нападение национал-радикалов С14 на представительство Россотрудничества в Киеве.

С14 находится под патронатом СБУ, и их действия носят характер заказных. Оба события имеют яркий антироссийский провокационный характер.

Важно отметить, что, как заявление Порошенко в Мюнхене не вызвало вопросов у международной аудитории, так и нападение С14 на представительство, где занимались украинские же дети, не вызвало ничего более, чем обеспокоенность представителей ОБСЕ.

Это доказывает, что Запад и США смотрят на провокации Киева сквозь пальцы и, возможно, их санкционируют в надежде на жёсткие ответные действия Москвы.

Самой логичной реакцией России на провокации должны быть официально объявленные санкционные дипломатические меры по отношению к Киеву, в отношении их представительств и ограничений торговых отношений», — сказал Мирошник.

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