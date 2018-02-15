15.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Погром в центре Киева напугал зарубежных инвесторов

Неизвестные в камуфляже разгромили офис «Радио Вести» — испортили технику и мебель помещений, расположенных на 32-м и 33-м этажах киевского БЦ «Гулливер».

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Об этом в своем блоге заявил шеф-редактор «Радио Вести» Андрей Блинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, представители Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными преступным путем (АРМА), которое ранее заняло офис радиостанции, заявили, что не имеют отношения к погрому.

«Агентство бессильно сообщает, что в эти помещения ежедневно «вторгаются группы мужчин в камуфляже и портят мебель, строят из них баррикады, устраивают драки с сотрудниками охранной фирмы управителя». И зовет на помощь военную прокуратуру и других правоохранителей, которые шестой день не могут разобраться, что происходит в центре Киева. А там наша мебель, техника и основная инфраструктура. И никто не берет на себя ответственности. XXI век. Весь мир это видит. Поэтому в Украину мало кто решается инвестировать», — написал Блинов.

Напомним, ранее силовики заблокировали работу «Радио Вести» и фактически выгнали журналистов из офиса, объявив, что они незаконно занимают помещения.