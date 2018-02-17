17.02.2018, Москва, Елена Острякова
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Провокации, Россия, Украина

Погромщики «Россотрудничества» откликнулись на призыв Порошенко


Президент Украины Петр Порошенко несет прямую ответственность за сегодняшний погром в здании «Россотрудничества» в Киеве, поскольку вчера на Мюнхенской конференции он призывал запретить российский флаг.

Об этом у себя в «Фейсбуке» написал председатель комитета по международной политике Совета Федерации РФ Константин Косачев.

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«Призыв президента Украины Петра Порошенко повсеместно убрать с глаз долой российские флаги первыми услышали у него дома. Таким образом, первое лицо Украины де-факто разделяет ответственность за это преступление с подонками, непосредственно совершившими его», — написал Косачев.

Он обвинил украинского президента в лицемерии и неспособности установить демократию, о ценности которой он вещает, в собственной стране.

«С высокой мюнхенской трибуны украинский лидер рассказывает миру (на деле – пустующему залу) о том, как его страна защищает демократию. А его активные сограждане демонстрируют в это время, какую именно «демократию» защищает Украина: «демократию» гопников, уголовников и наци.

Разумеется, никаких последствий в стране, якобы стремящейся создать «европейское правовое государство».  Обо всем этом Петр Порошенко не расскажет в Мюнхене. А жаль. Ибо это очень наглядно объяснило бы присутствующим, почему отделился Крым и поднялся Донбасс», — написал Косачев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера на Мюнхенской конференции Петр Порошенко поддержал решение Международного олимпийского комитета о запрете на российский флаг на играх в Корее и предложил запретить его до тех пор, пока Россия «подстрекает к гибридной войне».

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