17.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Донбасс, Политика, Россия, Украина

Погромы на Украине будут нарастать


Украина проваливается на внешнеполитической арене, провокации, подобные сегодняшней атаке на «Россотрудничество», будут продолжаться в Киеве и дальше.  Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» выразил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

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«Я думаю, что эти происшествия будут нарастать по мере неудач Украины во внешней и внутренней политике. Это, безусловно, начало пика таких погромов и провокаций, который будет продолжаться вплоть до окончания ЧМ-2018 в России», – поделился он.

Кроме этого, депутат высказался о происшествии в Киеве в здании «Россотрудничества» у себя на странице в социальной сети «Facebook».

«Страна молодой европейской демократии образца Германии тридцатых годов. Вангую, что там скоро это стадо быдло-актывыстов поселится, свиней разведёт, бурачок посадят, ну всё как обычно, короче», – написал Бердичевский.

Напомним, российский журналист Андрей Бабицкий ранее заявил, что на Украине будут продолжать громить памятники и прочие культурные ценности, так или иначе связанные с Россией, пока не будет сметён националистический режим.

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