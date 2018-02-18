18.02.2018, Киев, Игорь Петров

4 585 просмотров

Погромы Россотрудничества в Киеве «крышует» СБУ

Погромы здания «Россотрудничества» украинскими националистами курирует СБУ, заявил «ПолитНавигатору» киевский политолог Сергей Белашко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Обеспечить охрану этого объекта несложно, в Киеве есть структуры, которые в случае подобного нападения отреагировали бы достаточно жестко. Если этого седлано не было, безопасность не была обеспечена, значит, с одной стороны, были какие-то гарантии безопасности, с другой – было понимание того, что просто так никто не нападет.

То, как все произошло, дало почти идеальную «картинку»: потоптали российский флаг, написали на стене «Смерть России» и про свободу кому-то там. А могли бы разграбить, поджечь, в конце концов, попереворачивать мебель. Но это была такая демонстративная акция, которая дала красивую картинку.

Насколько можно понять, это радикалы находятся под крышей СБУ. И все их подобные акции если не получают там одобрение, то, по крайней мере, проходят с уведомлением СБУ, и там прекрасно знают где что будет, где кого будут обливать зеленкой, бить, пикетировать и пр.

Интересно также, что на этой акции радикалов вдруг оказалось большое количество журналистов. Понятно, что или были разосланы какие-то уведомления или просто был прозвон дружественных СМИ. И мы увидели, сколько там дружественных СМИ, по тому, кто там присутствовал, уже можно делать определенные выводы», — рассуждает Белашко.