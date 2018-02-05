05.02.2018, Киев, Владимир Гладков

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Пока левые под запретом, украинские ультраправые кошмарят мирных жителей

На Украине из-за переизбытка ультраправых группировок, при полном запрете левых сил как оппонента, украинские радикалы представляют собой двойную угрозу для мирных жителей.

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Об этом во время скайп-конференции на канале «Open Ukraine» рассказал украинский журналист Руслан Коцаба.

«Сейчас на крайне правом фланге очень тесно. Часть политиков финансирует эти проекты в надежде на то, что будет радикализация народных масс, всенародное возмущение и можно будет проскочить на этом фланге. Им здесь тесно, это почти одинаковые проекты: «Азов», «Национальная дружина», «С14», «Правый сектор», «Свобода» очень радикализируется. То есть, мы понимаем, что им будет непросто (конкурировать – авт.)», – заявил журналист, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В условиях такой жёсткой конкуренции, без единого противника в лице левого движения, националистам остаётся лишь находить врагов среди мирных жителей.

«При этом крайне левый фланг вообще никем не представлен. А это, кстати, я считаю проблемой, потому что когда у крайне правых нет раздражителя в лице крайне левых, они начинают доставать мирных людей», – отметил Коцаба.