05.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Пока Порошенко травит русских, с Украины драпает «титульная нация»

Пока правящий националистический режим Украины пытается бороться со всем русским, из страны массово бегут представители «титульной нации». Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Василий Стоякин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власть идет последовательным путем ограничения прав представителей национальных меньшинств под лозунгом: «Чемодан-вокзал-Россия». Учитывая общую ситуацию в стране, сваливают вообще все, в том числе, совершенно титульные украиноязычные, потому что делать тут больше нечего», — охарактеризовал Стоякин положение на Украине спустя четыре года после победы Евромайдана.