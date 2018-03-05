05.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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Пока Порошенко травит русских, с Украины драпает «титульная нация»
Пока правящий националистический режим Украины пытается бороться со всем русским, из страны массово бегут представители «титульной нации». Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Василий Стоякин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Власть идет последовательным путем ограничения прав представителей национальных меньшинств под лозунгом: «Чемодан-вокзал-Россия». Учитывая общую ситуацию в стране, сваливают вообще все, в том числе, совершенно титульные украиноязычные, потому что делать тут больше нечего», — охарактеризовал Стоякин положение на Украине спустя четыре года после победы Евромайдана.
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18:41 5 мартаВ Харькове снова облили красной краской памятник боевикам УПА
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18:10 5 мартаСын замминистра образования Украины попался на соучастии в разбойном нападении
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17:41 5 мартаНа Украине насчитали 8 избитых с начала года журналистов
17:37 5 мартаУ Саакашвили поменялись приоритеты: теперь он хочет вернуть власть в Грузии
17:12 5 мартаНа Луганщине покончил с собой наркоман из ВСУ
16:52 5 мартаКиевская статистика: украинцы сотнями тысяч уезжают на ПМЖ к «врагам»
16:38 5 мартаЧубаров сокрушается: российским оружием из Крыма можно нанести урон странам НАТО
16:04 5 мартаСказка об «аграрной сверхдержаве» закончилась: Население Украины сократится до 15 миллионов
15:36 5 мартаУкраинская «незалежность» близится к печальному финалу
15:25 5 мартаЗапоздалое прозрение в Верховной Раде: Запад разрушает экономику Украины!
15:14 5 мартаДепутат Госдумы: ВСУ сознательно обстреляли нашу делегацию
15:09 5 мартаПриехавший воспеть подвиги ВСУ музыкант ужаснулся, увидев в АТО повальное пьянство
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14:11 5 мартаВ Киеве обескуражены: НАТО и ЕС еще больше отдаляются от Украины
13:48 5 мартаСрочно! ВСУ обстреляли депутата Госдумы РФ во время его поездки в Донбасс
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12:45 5 мартаПомощь от США пришла слишком поздно — киевский дипломат
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12:13 5 мартаРежим Порошенко движется в опасном направлении — киевский дипломат
0:00 6 мартаМИД Украины озвучил новую порцию угроз жителям Крыма
23:35 5 марта«2,5 миллиарда для Украины – это победа России»
23:25 5 мартаГлавная по иностранным делам в Раде грозит бойкотом ЧМ-2018 в России
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22:24 5 мартаДоскакались: Россия уменьшит транзит через Украину в 5 раз
22:19 5 мартаС транзитом через Украину надо завязывать, заявляют в Москве
22:13 5 мартаИталия отказалась участвовать в кознях против России
20:24 5 мартаУ Коболева обиделись и собираются закрыть представительство «Нафтогаза» в России
19:14 5 мартаНа Украине запретили книжку о том, как воюют в Донбассе
14:40 5 мартаРасторжение газовых контрактов – лишь «вишенка на торте», который Россия преподнесет Украине
13:41 5 мартаВ Москве заявили, что Украине и Западу пора отвечать за ущемление прав крымчан
13:17 5 мартаКазарин насчитал десятки тысяч крымских студентов и преподавателей, бежавших на Украину
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