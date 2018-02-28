28.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Мнение, Образование, Общество, Политика, Украина

Пока режим Порошенко под западной «крышей», от него можно ждать чего угодно — эксперт


Благодаря своим «западным гарантам» нынешний режим в Киеве чувствует свою безнаказанность, а значит, от него можно ждать чего угодно.

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Об этом заявил в комментарии «ПолитНавигатору» обозпеватель Александр Дудчак, комментируя отмену т.н. «закона Кивалова-Колесниченко», регулировавшего языковую сферу в стране с учетом требований ЕС, но при этом, не нарушавшего права нацменьшинств.

«Нельзя сказать, что и прежний закон полностью удовлетворял интересам национальных меньшинств и русскоязычного большинства Украины. Но даже такой «компромиссный» вариант не устраивал нынешнюю власть. Невзирая на протесты венгров, румын, болгар, не говоря уже о русских, они все-таки добивают даже формальные права желающих сохранить свою национальную самоидентификацию, не на 100% совпадающую с официальной. Книги они уже сжигали, храмы разрушают, что будет следующим шагом? Штрафы и исправительные работы для тех, кто не говорит на украинском языке? Специальные нашивки на одежду? Гетто для неблагонадежных?», — говорит Александр Дудчак.

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