23.02.2018, Киев

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Пока Украина покупает уголь у США, украинские шахтёры голодают

Шахтёры Донбасса объявили в Киеве голодовку, требуя погасить им задолженность по зарплате.

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Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное ТВ Донбасса», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам уже надоело выбивать у правительства свои заработанные деньги путём принятия каких-то радикальных мер. В угольной отрасли промышленности надо навести порядок. На сегодняшний день складывается такое впечатление, что в угольной промышленности просто нет профессионалов и желания навести порядок. У украинских шахтёров нет будущего потому, что различные финансовые группы забирают наши запасы угля. Мы приехали за своими заработанными деньгами и будем стоять до последнего, пока не добьёмся выдачи всей заработной платы. Нас постоянно обманывают, говорят, что выплатят задолженность, а уже вечером мы узнаём, что ничего не получим», − рассказал один шахтёров.

Напомним, как ранее передавал корреспондент «ПолитНавигатора», в конце прошлой недели возле государственного предприятия «Селидов-уголь», которое находится под контролем Киева, проходила акция протеста шахтёров Донбасса, после которой горняки приняли решение ехать в столицу для встречи с министром промышленности.