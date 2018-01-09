09.01.2018, Донецк, Юрий Ковальчук

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Показания бывшего украинского офицера. Как каратели бомбили мирное население

Среди тех, кто накануне Новому году благодаря обмену военнопленными выбрался из украинских казематов, немало людей со сложными судьбами, выдержавших ударов судьбы. Но, пожалуй, один из наиболее тернистых путей довелось пройти (хотя впереди ещё, судя по всему, множество новых приключений) одесскому милиционеру Владимиру Бирюкову.

Окончив Одесский юридический, Владимир вынужден был три года отработать по распределению – своеобразная плата за бюджетное обучение. Одессит выбрал нелегкую карьеру милиционера, со временем получил звание капитана милиции. А в августе 2014 года его мобилизовали и отправили в с. Широкий Лан, Николаевской области, где назначили командиром по работе с личным составом в дивизионе РСЗО «Град», готовящемся к карательной экспедиции на Донбасс.

Служба в Николаевской области не сложилась – вскоре последовали конфликты с другими офицерами украинской армии, а вслед за ними драка, окончившаяся для Владимира Бирюкова продолжительным пребыванием в госпитале. Сам экс-замполит украинских ракетчиков утверждает, что причиной конфликта стало его «вольнодумство» и недостаточный, по мнению других военнослужащих, патриотизм.

На Донбассе Владимир оказался уже в сентябре 2014 года, но прослужил в рядах «лыцарей» недолго. Через две недели покинул расположение и выдвинулся в сторону позиций ополчения ДНР. Там человека из Одессы встретили гостеприимно и после прохождения всех необходимых процедур предложили ему возможность воевать за Республику на юго-западном участке фронта.

Предложение Владимир принял и воевал на стороне ДНР в звании рядового 4 месяца, причем был тяжело ранен. А потом попал в украинский плен – как именно, предпочитает не распространяться. К счастью для молодого человека, он попал в списки на обмен. Сейчас Владимир Бирюков проходит проверку и готовится к новому назначению, а тем временем он согласился ответить на некоторые вопросы «ПолитНавигатора».

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— Вас мобилизовали, когда уже вовсю полыхал «южный котел». Вам не казалось, что лучше попытаться избежать поездки на Донбасс? Я не говорю о моральной составляющей – просто из чувства самосохранения.

Владимир Бирюков: о том, что творится на Донбассе и, в частности, происходило в «южном котле», я узнал значительно позже, когда уже оказался в так называемой зоне АТО. Что же касается попыток избежать – я бы потерял звание, получил бы тюремный срок. А у меня ведь семья…

— Лучше звание потерять, чем ногу.

Владимир Бирюков: Вообще мне обещали совсем не то, что получилось в итоге. Обещали, что на войну я не поеду. Но в итоге я поссорился с командованием и другими командирами – в основном с Западной Украины. Слишком много задавал вопросов и смеялся с официального культа. В итоге уложили в больницу, а затем отправили в АТО.

— И все равно меня бы и канатом туда не затащили. Или дезертировал бы тут же.

Владимир Бирюков: А я и дезертировал, только через две недели. На самом деле, пока мы были на Украине, дезертирство было серьезной проблемой – уходило около 30% личного состава. А на Донбассе нас охраняли как зеницу ока. Вывезли на позиции – отвезли обратно. Вокруг растяжки, мины, патрули…

— «На позиции» это, как я понимаю, стрелять из «Града». Никого не смущало, что работаете по гражданским позициям?

Владимир Бирюков: Мы находились на третьей линии обороны и понятия не имели, куда стреляем. Командование давало координаты, и по ним уже работали – что там находится, мало кто догадывался.

— Ясно. Все невинны. «Ответка» вам прилетала?

Владимир Бирюков: нет – слишком мы далеко находились от линии фронта. Зато небоевых потерь хватало. Люди попадали на мины, травились паленкой – пьянство было серьезной проблемой. Случались самострелы, пьяные разборки с применением оружия и последующими летальными исходами. Иногда были потери от стычек с «правосеками» и другими «добробатами».

— Патриотизм ваш их не устраивал?

Владимир Бирюков: Вопреки приказам командования, «правосеки» постоянно пытались прорвать линию фронта, чтобы захватить новые объекты для мародерства. Периодически их приходилось сдерживать, открывая огонь. Происходили боестолкновения, были потери.

— Как вообще боевой дух был у ВСУ?

Владимир Бирюков: Скорее был, чем не было. Негативно влияло пьянство и рассказы тех, кто уже побывал в серьезных переделках. Воевать тогда не умели. Сейчас, вероятно, все иначе.

— Сейчас какие планы?

Владимир Бирюков: Очень бы хотелось вновь стать офицером. Только теперь в ДНР. Есть над чем подумать – ДНР своим рядовых из плена выменивает, а Украине даже на офицеров плевать. Буду работать над получением звания. А пока лечимся.

— Успехов в начинаниях! Спасибо.