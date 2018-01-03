 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
03.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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История, Мнение, Общество, Политика, Россия, Спецслужбы, Украина

Поклонская начала 2018 год с обьявления войны ОУН-УПА


Первым депутатским запросом члена Госдумы Натальи Поклонской в 2018 году станет обращение у Генеральному прокурору РФ, об инициировании уголовного преследования в отношении «прихвостней гитлеровских палачей, прославляющих нацистских преступников ОУН-УПА».

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Об этом сообщила сама Поклонская на своей страничке ВКонтакте.

По ее словам, на совести ОУН и УПА «убийства больше миллиона людей различных национальностей, в том числе русских, украинцев, поляков, евреев и других».

«Надеюсь, 110-ю годовщину главаря ОУН С. Бандеры все его «прихвостни» будут «отмечать» в камерах, где и должны находиться за свои сегодняшние злодеяния перед украинским народом», — резюмировала Поклонская.

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