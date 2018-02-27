27.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Полиция обыскала польского националиста Томаша Мацейчука и готовит депортацию

Полиция провела обыск на московской квартире у польского журналиста Томаша Мацейчука, известному благодаря скандалам на российском ТВ. Об этом сообщает телеграмм-канал «Майор и Генерал», позиционирующийся как близкий к силовым структурам.

Он же публикует фото «благодарности», выданной Мацейчуку украинским карательным нацбатом «Донбасс» «за моральную и материальную поддержку», а также нашивки этого же батальона, якобы найденные при обыске.

Также опубликовано письмо Следственного комитета РФ на имя и.о. начальника окружного управления полиции Крученкова с просьбой провести обыск.

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В письме указывается, что в декабре 2016 года некий пользователь сети «ВКонтакте» из Калининграда под псевдонимом «Елена Захаренкова» разместил видеозапись «Мацейчук оскорбляет Гиви». СК РФ квалифицирует запись как содержащую межнациональную рознь.

Следователи предполагают, что на квартире у Мацейчука «могут находиться доказательства причастности Захаренковой к совершенному ею преступлению».

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Мацейчука за оскорбительные высказывания выгоняли из студии с применением силы телеведущие Роман Бабаян и Андрей Норкин. Российский политолог Руслан Осташко на днях вызвал поляка на боксерский поединок чести и победил.