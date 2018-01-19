19.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Полиция полностью закрыла для транспорта трассу Киев-Одесса

Полиция объявила о закрытии движения на дороге Киев-Одесса с 14:30 четверга, 18 января, из-за больших снежных заносов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Одну из ключевых трасс перекрыли как для грузовиков, так и для легковых автомобилей.

Об этом говорится в сообщении советник главы полиции Одесской Руслан Форостяк.

По данным Одесской полиции, заносы на этой автодороге составляют от 40 см до метра.

О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

Осложнения также возникли на трассе Одесса-Киев: в Уманском районе фуры заблокировали движение транспорта.