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Политические украинцы уже готовы жить в границах XVIII века
Украина с такой же легкостью откажется от Черновцов и Львова, с какой отказалась от Крыма и Донбасса.
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Об этом в своем блоге пишет редактор портала Capital.ua Вячеслав Чечило.
«Вятрович заявил, что Украине следует признать период пребывания в составе СССР «оккупацией» и принять законы, которые бы зафиксировали правопреемственность нынешней страной традиций УНР. В связи с этим уже раздаются голоса, что Украина таким образом потеряет юридические права на массу территорий», — отметил журналист.
Он признает, что такая угроза существует, но полагает, что этим политических украинцев не напугать.
«Они прекрасно будут себя чувствовать и в границах Гетманщины 18 века. Потому что главное для этих людей, чтобы на территории пели колядки, а не размер самой территории. Так же легко как они отказались от Крыма и Донбасса, они откажутся от Черновцов и Ужгорода. Будут вопросы по Львову и Одессе, но не то чтобы уж очень принципиальные», — прогнозирует Чечило.
Метки: Вячеслав Чечило, Распад Украины
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