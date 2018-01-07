 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
07.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
  2 536 просмотров
Общество, Политика, Украина

Политические украинцы уже готовы жить в границах XVIII века


Украина с такой же легкостью откажется от Черновцов и Львова, с какой отказалась от Крыма и Донбасса.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в своем блоге пишет редактор портала Capital.ua Вячеслав Чечило.

«Вятрович заявил, что Украине следует признать период пребывания в составе СССР «оккупацией» и принять законы, которые бы зафиксировали правопреемственность нынешней страной традиций УНР. В связи с этим уже раздаются голоса, что Украина таким образом потеряет юридические права на массу территорий», — отметил журналист.

Он признает, что такая угроза существует, но полагает, что этим политических украинцев не напугать.

«Они прекрасно будут себя чувствовать и в границах Гетманщины 18 века. Потому что главное для этих людей, чтобы на территории пели колядки, а не размер самой территории. Так же легко как они отказались от Крыма и Донбасса, они откажутся от Черновцов и Ужгорода. Будут вопросы по Львову и Одессе, но не то чтобы уж очень принципиальные», — прогнозирует Чечило.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть