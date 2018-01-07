07.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Политические украинцы уже готовы жить в границах XVIII века

Украина с такой же легкостью откажется от Черновцов и Львова, с какой отказалась от Крыма и Донбасса.

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Об этом в своем блоге пишет редактор портала Capital.ua Вячеслав Чечило.

«Вятрович заявил, что Украине следует признать период пребывания в составе СССР «оккупацией» и принять законы, которые бы зафиксировали правопреемственность нынешней страной традиций УНР. В связи с этим уже раздаются голоса, что Украина таким образом потеряет юридические права на массу территорий», — отметил журналист.

Он признает, что такая угроза существует, но полагает, что этим политических украинцев не напугать.

«Они прекрасно будут себя чувствовать и в границах Гетманщины 18 века. Потому что главное для этих людей, чтобы на территории пели колядки, а не размер самой территории. Так же легко как они отказались от Крыма и Донбасса, они откажутся от Черновцов и Ужгорода. Будут вопросы по Львову и Одессе, но не то чтобы уж очень принципиальные», — прогнозирует Чечило.