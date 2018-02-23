23.02.2018, Москва, Елена Острякова

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«ПолитНавигатор» нашел крымчанина, который защищал Порошенко в 2014 году

Президент Украины Петр Порошенко на этой неделе дал показания Оболонскому суду в Киеве по делу о госизмене Виктора Януковича. В ходе допроса Порошенко рассказал, как ездил в Крым в 2014 году, когда там началось антиукраинское восстание.

По словам Порошенко, часть местных жителей, которых он назвал провокаторами, накидывалась на него, но были и такие, кто защищал украинского политика. Порошенко уверен, что его жизни в Симферополе угрожала опасность.

«ПолитНавигатор» высказывал сомнения в правдивости показаний Порошенко, но в нашем распоряжении оказалось интервью крымчанина Леонида Хазанова, записанное в 2015 году журналистом Максимом Грозновым. Хазанов подтвердил, что защищал будущего президента Украины от возмущенной толпы.

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Интересно, что за несколько дней до приезда Порошенко кадры с Хазановым обошли весь мир. Именно он радостно рассказывал, как «наши» — «вежливые люди» зашли в Верховный Совет Крыма и стал одним из мемов «Русской весны».

Хазанов рассказал, что Порошенко принял его за главного и спросил, как он может пообщаться с депутатами крымской «верховной рады».

«Я говорю: а зачем вам к депутату, вон народ стоит. Он начал разговаривать, как блатной. Начал руками размахивать возле меня. Люди увидели и подумали, что он хочет меня бить, и сразу ринулись. Но сотрудники милиции нас окружили», — рассказал Хазанов.

Так получилось, что Леонид «выходил из окружения» вместе с Порошенко. Кадры хроники сохранили их диалог. Порошенко вещал на камеры, что приехал спасать Крым от войны. «Но у нас тут мир», — возразил Хазанов. «У вас мир? Тогда свободен», — отрезал политик.

Спустя год Леонид так об этом вспоминал: «Идет, разговаривает, потом вдруг фыркает. Я думаю: ну ладно, что с ним говорить, если он невменяемый». По словам крымчанина, гнавшие с криками «Вон из Крыма» Порошенко симферопольцы сыпали им на голову мелкие камни и грязь.

Когда Порошено свернул зачем-то к темному парку, Хазанов уже закричал на него: «Куда ты идешь?! Там сейчас все. Один гак – и народ набросится». Помощник Порошенко стал объяснять, что где-то там их ждет машина.

«Какая машина?! Ее перевернут. До вокзала дойти, взять такси и уйти. Я уже матюкался: пусть садится в машину», — вспоминает Леонид.

У вокзальной аллеи такси, наконец, нашлось, и прогноз Хазанова сбылся: симферпольцы попытались перевернуть машину. Тогда Леонид стал убеждать единомышленников не портить имущество «своему крымскому работяге». Он выразил надежду, что Порошенко щедро заплатил водителю.

«Нельзя было так. Когда он начал хамить – некрасиво. Он приехал и не сказал: ребята, давайте мирно, я депутат. Когда страсть, надо мирно. Я понимаю, он хотел показать, что он будущий президент, но они прозевали Крым», — подытожил итоги визита Порошенко Леонид.