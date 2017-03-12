31.12.2017, Москва-Киев-Донецк-Одесса-Севастополь-Харьков, Игорь Плисюк

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«ПолитНавигатор» поздравляет читателей с Новым годом!

Любезные наши читатели, друзья, единомышленники, и сомневающиеся!

Скоро будет четыре года с того момента, как наш сайт начал прокладывать для вас курс в бурном море-океане политики. И сам момент нашего появления в безбрежной Сети – в феврале страшного и переломного года 2014, объясняет то, что львиная доля предлагаемых вашему неравнодушному вниманию материалов посвящены тому, что происходит на Украине.

Ведь именно тогда произошел олигархическо-фашистский переворот, именуемый его творцами «революцией достоинства». Переворот, под лозунгами «евроинтеграции» приведший к власти в Киеве алчных и кровожадных дельцов, развязавших гражданскую войну на Донбассе и окончательно ввергнувших страну в нищету, страх и ненависть братоубийства. Тех, кто использовал разрушительные идеи украинских националистов и нацистов – всех этих Петлюр и Бандер с Шухевичами, сделав своими опричниками неонацистов да погромщиков. Тех, кто прислуживает ради своекорыстных целей наиболее оголтелым лидерам Запада, норовя сделать Украину их плацдармам против России. Вопреки историческим традициям братства и реальным интересам подавляющего большинства народа Украины…

Мы шли методом проб и ошибок, желая создать информационный портал, сочетающий в себе четкость фактов с аналитикой и публицистикой, руководствуясь старинной традицией русской прессы – правом журналиста давать свою оценку событиям, руководствуясь убеждениями и совестью, а не холодной беспристрастностью равнодушного хроникера.

И то, что на сегодняшний день наши материалы за сутки просматривает до 70, а то и ста тысяч читателей, говорит: у нас сформировалась своя аудитория. Это вы! Люди, живущие в России и на Украине, а то и за их пределами. Те, кто разделяет наши основные принципы. А они просты и ясны: мы убеждены, что русские люди – это те, кто считает русский язык и культуру основой своего бытия, и определяется эта «русскость» не кровью предков и гражданством, но верностью идеалам и традициям тех, кто извечно стремился к справедливости.

И никакие переделы границ и смены режимов не могут заставить нас отказаться от языка, культуры и наследия славных предков. Александра Невского и Богдана Хмельницкого,Александра Суворова, Петра Багратиона и Михаила Кутузова. Александра Пушкина, Льва Толстого и Михаила Булгакова. Героев освободительных войн и великих поэтов, и художников. Солдат, ученых и тружеников, обустраивавших огромные земли, и не уничтоживших ни один из народов, ставших частью обшей страны… Всегда русские люди самого разного происхождения были освободителями, а не завоевателями. Созидателями, а не разрушителями.

Именно поэтому среди наших авторов есть и граждане России, и вынужденные эмигранты с Украины, и те, кто продолжает борьбу с ползучей чумой нацизма, живя в условиях идеологического и физического террора нынешнего оккупационного режима на Украине. Объединяет нас одно, главное: вера в торжество справедливости и ненависть к узколобому, хуторянскому национализму бандеровского толка и любым иным человеконенавистническим идеологиям.

А потому, когда иные «либерал-россияне» возмущенно спрашивают нас: -зачем, дескать. российскому читателю столь пристальное внимание к делам на Украине, мы просто и ясно отвечаем.

Во-первых, не может русский человек равнодушно смотреть, как его братьев по языку, культуре, а зачастую и по роду-племени, не только пытаются лишить священного права БЫТЬ СОБОЮ, но и подвергают за это унижениям и репрессиям, а то и просто убивают – как было это 2-го мая 2014 года в Одессе. Как продолжается это уж который год на Донбассе, ведущем неравную борьбу против неонацистских карателей киевского режима. Отстраненно смотреть на это – на наш взгляд, значит потерять право быть русским человеком.

А во-вторых, подходя с чисто прагматической позиции, — недальновидно и глупо равнодушно взирать на пожар в соседнем доме, где, к тому же, еще и творят кровавые бесчинства озверевшие людоеды и мародеры. Огонь неизбежно перекинется и на твою «хату с краю». А безнаказанные злодеи – придут и к тебе. К твоим женщинам и детям!

И для нас одна из главных ценностей ныне разобщенного русского народа – вера в торжество справедливой и доброй силы. Извечной и бескорыстной русской правды, которая всегда побеждала зло и агрессию, неся свободу и мир людям.

И главное, что мы желаем нашим читателям в новом 2018году – это наступление мира там, где ныне полыхает братоубийственная война за чуждые всем добрым людям интересы. Мира справедливого и прочного, в котором не будет места мерзкой ксенофобии и репрессиям за принадлежность к любому народу и верность своей культуре и, языку и традициям предков.

Для этого мы и работаем, надеясь на то, что наши скромные труды хоть немного помогут вам понять истинные причины и следствия происходящего совсем рядом с вами. И хоть на день – приблизить неизбежную победу добра и справедливости над злобой и рознью.

С Новым Годом!

Коллектив «ПолитНавигатора» продолжит работу во время праздников, освещая наиболее важные события.