03.03.2018, Киев, Игорь Петров

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Политолог: Михомайдан разгромлен

Михомайдан возле Верховной Рады разгромлен, противникам Петра Порошенко вряд ли удастся повторно установить палаточный городок в центре Киева в ближайшее время – среди обывателей оказалось совсем немного тех, кто поддерживал радикальный настрой боевиков АТО, прятавших гранаты и коктейли Молотова в палатках.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил украинский политолог Владимир Воля.

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«Вероятно, власти пошли на разгон палаточного городка сейчас из-за погодных условий. Кроме того, сейчас выходной день. Кроме того, на ряд участников палаточного городка заведены уголовные дела, и рано или поздно надо было вызывать их к следователям для дачи показаний. Их нежелание идти к следователю было прогнозируемо. И власть воспользовалась погодой для того, чтобы задержать их. Этот контингент своих взглядов на власть не скрывал, они неоднократно заявляли, что они хотят сделать с властью. Были заявления ряда протестующих, что они и Раду готовы штурмовать и т.д. По итогам обыска в городке оказалось, что у них были бутылки с зажигательной смесью, гранаты и пр. Все это сложилось, и получилось так, что из-за нежелания отдельных людей идти к следователю и давать показания разогнали и демонтировали весь лагерь.

Разогнанные протестующие будут возмущаться, возможно, попытаются вернуться в лагерь и восстановить его. Но сейчас этого не удастся – власти пустят снегоуборочную технику, потому что снега много насыпало, будут наводить порядок.

Новых акций протеста и попыток разбить палаточный городок можно ожидать после таяния снега. И я не думаю, что акция протеста будет многочисленной, поскольку полиция показывала, что в городке нашли бутылки с зажигательной смесью и гранаты. В поддержку такого много людей выступать не будут. Могут быть демарши, заявления в Верховной Раде, лидеры небольших непарламентских партий могут устраивать митинги и пр. Но в целом с демонтажем палаточного городка эта акция протеста завершена», — рассуждает Воля.