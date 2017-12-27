27.12.2017, Донецк, Анастасия Самойлова

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Политолог призвал организовать фонд помощи освобождённым пленным

Политолог Семён Уралов призвал организовать фонд помощи пленным, освобождённым сегодня из украинских застенок.

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«Вот попадёт одессит, киевлянин или харьковчанин сейчас по обмену в ДНР или ЛНР: ни денег, ни документов. «Спасибо что живой».

Человек с российскими документами после обмена уедет домой, а гражданин Украины окажется в непризнанных республиках как новорождённый – новая реальность и новая жизнь. Причём, далеко от дома и с призрачными надеждами попасть в родной город. Не самая лёгкая судьба», – поясняет Уралов в своем блоге.

По его мнению, сейчас главная задача – это адаптация освобожденных, их социализация в ЛДНР – «настолько быстро, насколько возможно».

«За полгода-год те, кто прошёл украинскую тюрьму, уверен, адаптируются. Донбасс – трудолюбивый край открытых людей. Донбасс уважает людей с характером», — пишет политолог, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На первом этапе, по его мнению, надо брать шефство над политзаключёнными, которых обменяют.

«Слишком много будет бытовых неудобств…Таким людям будет нужна поддержка – причём персональная, а не благотворительная. Вот лично я готов организовать финансово-организационную поддержку одному-двум товарищам, пока они не адаптируются», – рассуждает Уралов.