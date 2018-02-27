27.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Политолог рассказал, когда ждать похороны Украины

Чем радикальней будет власть на Украине, тем скорее эта страна распадется. Об этом сегодня на круглом столе в Севастопольском госуниверситете заявил политолог Адраник Мигранян.

«Я еще в 2013 году говорил: если придут националисты, они обязательно развалят Украину. Так это и произошло. Чем более радикальные националисты будут в Киеве, тем быстрее и успешнее они все это развалят», — сказал Мигранян.

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Он полагает, что сейчас Украина существует только благодаря поддержке Запада, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У меня такое ощущение, что украинское государство далеко еще от своего реального становления. Оно все еще очень хрупкое, конфликты интересов довольно глубокие, они могут еще иметь довольно серьезные последствия. Если у Запада не хватит ресурсов и возможностей все время спасать вот эти режимы, которые внутренне имеют не очень серьезные опоры, то судьба этих режимов может быть незавидной», — сказал Мигранян.