05.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Пропаганда, Украина

Полковник нелетающей авиации объявил русские ракеты фейком


Звавший на помощь американскую армию во время Крымской весны, бывший командир военного аэродрома «Бельбек» Юлий Мамчур засомневался в боеспособности новых российских ракет, о которых во время недавнего обращения к Федеральному Собранию рассказал президент России Владимир Путин.

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Об этом Мамчур заявил в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не о чем ему сказать перед выборами, остались одни ракеты. Когда первое лицо государства не может ничего сказать про экономику, про какое-то строительство в государстве, а только хвалится ракетами… У них не летают и те старые ракеты, я очень сомневаюсь, что та полетит. Возможно, только в компьютерном измерении», — заявил Мамчур.

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