15.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Польша гадит отношениям России и Германии

Российский политолог Олег Бондаренко, которого накануне не пустили в Германию по представлению Польши, намерен обжаловать это решение в суде. Об этом он заявил сегодня в эфире телеканала «Россия-1».

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«Я намерен подать в суд на Польшу. Я считаю, что это нарушает мои права как журналиста и политолога. Я много работал в Германии. Польша сейчас гадит отношениям России со старой Европой. Пострадал не только я. Причем, другие страны этим не занимаются», — сказал Бондаренко.

Он утверждает, что ни разу не нарушал законы ни в России, ни в любой европейской стране, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Единственное, что мне можно инкриминировать, — мою позицию как политолога и журналиста. В СССР в 70-е годы была практика высылки диссидентов. Сейчас есть евросовок, который взял самое плохое от Советского Союза», — сказал Бондаренко.