15.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Польша готова оттяпать первые три области Украины

Серьезность намерений Польши выдвинуть территориальные претензии к Украине докажут первые уголовные дела в отношении украинских чиновников и общественников, пропагандирующих идеологию главы террористической ОУН Степана Бандеры.

Об этом в эфире ток-шоу «Время покажет» заявил украинский социолог и политический эксперт Евгений Копатько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, уголовные дела на украинских деятелей, возбужденные в Польше, станут маркером того, что Варшава готова к аннексии бывших провинций, ныне входящих в состав Украины.

«Как только поляки примут политические решения по отдельным персонажам политическим и общественным деятелям на Украине, или, каким-то образом, не пустят в Польшу, тогда мы поймем, что поляки очень серьезно затеяли это все дело. Тогда это все действие распространяться будет на три сопредельные области, как минимум. Для начала — Львов, Тернополь, Ивано-Франковск», — заявил Копатько.