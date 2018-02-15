15.02.2018, Киев, Максим Карпенко
  3 052 просмотров
Галичина, ЕС, Политика, Украина

Польша готова оттяпать первые три области Украины


Серьезность намерений Польши выдвинуть территориальные претензии к Украине докажут первые уголовные дела в отношении украинских чиновников и общественников, пропагандирующих идеологию главы террористической ОУН Степана Бандеры.

Об этом в эфире ток-шоу «Время покажет» заявил украинский социолог и политический эксперт Евгений Копатько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

По его словам, уголовные дела на украинских деятелей, возбужденные в Польше, станут маркером того, что Варшава готова к аннексии бывших провинций, ныне входящих в состав Украины.

«Как только поляки примут политические решения по отдельным персонажам политическим и общественным деятелям на Украине, или, каким-то образом, не пустят в Польшу, тогда мы поймем, что поляки очень серьезно затеяли это все дело. Тогда это все действие распространяться будет на три сопредельные области, как минимум. Для начала — Львов, Тернополь, Ивано-Франковск», — заявил Копатько.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть