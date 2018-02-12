12.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Скандал, Украина

Польша готовит списки украинцев — надзирателей «Освенцима»


Вслед за принятием закона о запрете бандеровской идеологии в Польше готовятся к очередному удару по Украине.

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Об этом в эфире программы «Работа над ошибками» заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что следующее готовят поляки в конфронтации с Украиной, а они не собираются пока останавливаться, они собираются обнародовать списки надсмотрщиков в Освенциме. Где после немцев вторая группа по численности, ну, скажем так, не поляки и не литовцы. С другой стороны, в чем тут есть момент, что, в принципе, те украинцы, которые там были, они были гражданами Польши», — обратил внимание Джангиров.

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