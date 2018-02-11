11.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Галичина, ЕС, Политика, Украина

Польша начала процесс возвращения Львова


Польша своим антибандеровским законом начала процесс реституции и возвращения в свой состав Галичины. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил известный композитор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, формулировка «восточная Малопольша» по отношению к западноукраинским землям означает объявление территориальных претензий к Украине.

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«Поляки рассчитывают, не более и не менее, как на польский Львов и на польскую Галичину. Они видят, что происходит в Украине, они видят, куда катится страна и поэтому они изменили риторику. Поэтому принятие указанных изменений является, по сути, выдвижением территориальных претензий к Украине, поскольку в нем территория Галичины определяется как восточная Малопольша. Этот термин, по-моему, даже раньше никогда не употреблялся. Это очень опасная вещь для Украины, потому что вместе с польским Львовом может начаться так называемая реституция», — заявил Быстряков.

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