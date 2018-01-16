16.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Польша признала, что Украина покупает российский газ

Пока Украина продолжает импортировать газ, он может быть только российским, пишет в «Известиях» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

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«Польская нефтегазовая компания PGNiG в очередной раз жалуется на невиданное коварство «Газпрома» — он запрещает виртуальный реверс российского газа на Украину. С одной стороны, ничего нового. А с другой — это заявление подводит яркий итог пятилетней истории украинского реверса. Истории, которая демонстрирует очевидное: пока Украина импортирует газ, он может быть только российским», — отмечает Фролов.

По его словам, в свое время реверс для Украины стал не столько реальным способом заместить российские объемы и сэкономить деньги, сколько средством продемонстрировать России свою решительность и достичь энергетической независимости.

Автор обращает внимание, что сегодня уже благополучно забыто, как Украина планировала к 2020 году стать энергонезависимой державой, на сто процентов обеспечивающей себя голубым топливом.

Кроме того, Фролов указывает, что ни для кого не было секретом, что газ, который поступает на Украину из Евросоюза, — российский, но при этом руководство Украины усиленно делало вид, что ни о чем таком не подозревает.

«В этом контексте нынешнее заявление польской PGNiG о виртуальном реверсе интересно по двум причинам. Первая — признание очевидного. Польша практически открыто признала российское происхождение газа, который она поставляет на Украину. Вторая — масштабы поставок. Сообщается, что в прошлом году поляки поставили украинцам 700 млн куб. м российского газа. Чрезвычайно мало. Но важны не сами масштабы, а тот факт, что уже на этом, более чем небольшом уровне Польша признает отсутствие технической возможности нарастить объемы. Без виртуального реверса. Или же придется строить новые газопроводы, а на это ни у Польши, ни у Украины нет денег», — пишет эксперт.

Он полагает, что России такая ситуация даже выгодна, поскольку европейцы, в отличие от Украины, рассчитываются за российский газ вовремя.

«Плохо в сложившейся ситуации только одно. Судя по динамике, в скором времени Украина действительно сможет прожить и без российского, и без европейского газа. За счет вымирания потребителей. Но пока импортный газ ей всё же нужен, взять его она может только в России. Пусть и через вторые руки», — резюмирует Фролов.