07.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Польша уже готова отгрызать куски от Украины — Шухевич

Польша может аннексировать часть Украины, если почувствует ее слабость и наступит подходящий момент. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Верховной Рады, сын одного из руководителей ОУН-УПА, Юрий Шухевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам депутата, уже сейчас представители действующей польской власти заявляют о своих претензиях на земли соседних государств, прощупывая таким образом почву.

«Вы знаете, что есть деятели польские, которые говорят: «Мы не должны забывать о восточных границах Второй Речи Посполитой. То есть граница по Збручу. Но это также и Вильнюс, и западная Беларусь. О Беларуси они молчат, потому что за ними Москва стоит, а касаемо литовцев они определенные претензии высказывают», — сказал Шухевич.

Он отметил, что такие заявления делают представители правящей партии, имеющей большинство в польском парламенте.

«О чем мы говорим — это не какие-то маргиналы, это правящая верхушка современной Польши… Я знаю польские аппетиты и знаю, что они могут прибегнуть к такой авантюре, если Украина будет слабая и так далее», — опасается депутат.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Шухевич заявил, что Польша для Украины такой же враг, как и Россия.