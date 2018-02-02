02.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Польша вместе с Россией заперли Украину в транзитной мышеловке

Польша закрыла Украине возможности для транзита украинских грузовиков, что вкупе с блокадой транзита через Россию в сторону Китая привело к потере Украиной всех своих преимуществ.

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Об этом в эфире NewsOne заявил экс-министр транспорта Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уже «Свобода» накуролесила — вначале она криком закрыла украинцам, которые были мостом между Западом и Востоком, с Востоком, Россия — читайте Казахстан, Узбекистан и частично Азербайджан — Китай. Мы оказались запертыми. Теперь поссорились с поляками. Перед новым годом, вы не помните скандала, когда под две тысячи траков стояли и начинались социальные бунты, когда поляки перекрыли нам? Венгры — давно платный выезд, румыны — жестко. Поляки, которые пропускали больше всего транзита, заперли нас в мышеловке. А вы хотите ссориться дальше?», — заявил Червоненко