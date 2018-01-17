17.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Польша заменит дипломатов на уфологов

Увольнение выпускников МГИМО из польского МИД является отражением «общезападной тенденции». Об этом на своей странице в сети «Фейсбук» написал сенатор РФ Константин Косачев.

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«Реально разбирающихся в российских делах людей заменяют на «политработников» и на тех, кто ставит на санкции, а не на диалог. Конечно, это не может радовать, ибо иметь дело с политнадежными, но некомпетентными комиссарами намного сложнее, чем даже с жесткими, но реалистичными профессионалами», — написал Косачев.

Сенатор, который сам заканчивал МГИМО, утверждает, что польские студенты, учившиеся в России, не придерживались пророссийских взглядов, но знают, как вести диалог и договариваться с РФ.

«Обучавшиеся в нашей стране, похоже, мешают властям своей страны другим: они знают реальную Россию, а не ее демонический образ, рисуемый политиками и СМИ в Польше (и не только). Они знают россиян, как с ними вести диалог и договариваться. Знают, что тут не инопланетяне и не ощерившиеся волки, а такие же люди со своими интересами и убеждениями, с которыми можно и нужно разговаривать», — отметил Косачев.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович намерен уволить из ведомства дипломатов, окончивших российские вузы. Одной из главных причин отставки бывшего министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского было нежелание принимать на работу сотрудников без дипломатического опыта. Чапутович примет на работу новых дипломатов с более низкой квалификацией