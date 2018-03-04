04.03.2018, Варшава, Михаил Рябов

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«Польская и Красная армия 70 лет назад вместе сожгли бандеризм. Если надо – повторим»

Сегодняшнее бандеровское факельное шествие во Львове под антипольскими лозунгами станет еще одним аргументом в пользу тех сил в Варшаве, что выступают за нулевую толерантность по отношению к поднявшим голову украинским нацистам.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Конрад Рекас, польский журналист и аналитик, председатель ассоциации «Реституция Кресов».

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«Разве бандеровцы не знают, в чьих домах живут? Кто действительно создал Львов, один из самых красивых городов Польши?

Мы могли бы вернуться во Львов в качестве друзей, инвестиции, помощи и реконструкции. Однако, если они только понимают язык силы, они могут ожидать такую силу с польской стороны.

Последние польские друзья отворачиваются от украинского национализма. Избиратели партии «Право и справедливость» все громче требуют преследования и наказания бандеровцев, а также прекращения поддержки Киевской власти.

Польские националисты отделяют себя от украинских нацистов. Толерантность закончена. Более 70 лет назад Красная Армия и Польская армия вместе сожгли бандеризм на украинской земле. Если это будет необходимо — мы сделаем это снова.

Украина должна быть освобождена от рук нацистов, олигархов и воров. Мы сделаем это с дружбой и, кстати, сохраним польские наследие и собственность. Часы истории уже тыкают. «Польские паны» ближе, чем кажется кому-либо в Украине», — заявил Рекас.