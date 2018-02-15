15.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Польский эксперт вылетел из студии НТВ за коммунизм

Ведущий ток-шоу «Место встречи» на российском телеканале НТВ Андрей Норкин сегодня вывел из студии польского политолога Томаша Мацейчука, после того, как тот в ходе дискуссии заявил, что «нацизм и коммунизм — это один кусок говна», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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За кулисами студии Норкин пытался применить к поляку силу, но его удержали.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в 2016 году ведущий телеканала ТВЦ Роман Бабаян выгнал из студии Мацейчука за то, что тот оскорбил россиян. Присутствовавшие российские и украинские участники тогда применили к поляку силу.