30.01.2018, Москва, Олег Кравцов

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Польский МИД предпочел бандеровцев, вырезавших поляков

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, которому, как сообщал «ПолитНавигатор», запретили въезд в ЕС по требованию Польши, планирует судиться с польскими властями.

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Об этом сам Бондаренко пишет в «Московском комсомольце», указывая, что после запроса представителя российского МИД Марии Захаровой, было объявлено, что российский эксперт представляет «угрозу национальной безопасности Республики Польша».

Он рассказывает, что лет 10 назад бывал в Польше регулярно — в качестве гостя на Восточноевропейском экономическом форуме на горном курорте Крыница-Здруй, но после того, как с годами этот форум начал носить все более тенденциозный антироссийский характер, стал отказываться от приглашений.

Последний раз Польшу он посетил осенью 2013 года, когда был приглашен на презентацию фильма, снятого украинскими журналистами и посвященного Волынской резне 1943 года.

«Безусловно, трагический эпизод польской истории официальным Киевом постоянно замалчивался, и потому было особенно важно о нем рассказать. Но, видимо, новым польским властям, пришедшим к власти в 2015 году, оказались гораздо более симпатичны украинские националисты, вырезавшие поляков, чем те, кто с ними борется. Тем самым они сделали дорогой подарок своим коллегам из Службы безопасности Украины, с которыми у меня давние счеты еще со времен Виктора Ющенко», — подчеркивает Бондаренко.