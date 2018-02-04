04.02.2018, Москва, Александр Ростовцев

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Польско-израильский конфликт набирает обороты

26 января польский Сейм одобрил законопроект, предусматривающий уголовное наказание за публичные обвинения Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности.

Законопроект запрещает использовать словосочетание «польский лагерь смерти» при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Польши. Любой гражданин страны, а также иностранец, нарушивший закон, будет приговорен к выплате штрафа или тюремному заключению сроком до трех лет.

Наказание будет распространяться и на тех, кто попытается «сознательно преуменьшить ответственность истинных виновников этих преступлений».

Законопроект должен быть одобрен Сенатом и президентом Польши, однако считается, что главное препятствие, обсуждение в нижней палате, им уже преодолено.

Польские инициативы вызвали нешуточный резонанс в мире, причём время одобрямса поляками было выбрано как нельзя некстати, поскольку оно совпало с Днём памяти жертв Катастрофы, который отмечают Израиль и еврейские общины по всему миру. Дело дошло до того, что члены правительства Израиля предложили премьер-министру страны отозвать посла из Польши для консультаций и признать действия польской стороны недружественными и подпадающими под закон «отрицания Холокоста».

Кроме того, создалось впечатление, что окопавшиеся с 1989 года во власти польские националисты играют на опережение и хотят не только прикрыть собственный зад, но и навести тень на плетень, перекладывая собственную вину на других. В частности, профессиональный идиот Мачеревич осенью прошлого года обвинил СССР в развязывании Холокоста, что вызвало массу протестов и не пошло Польше впрок.

Уж кому-кому, но только не полякам заниматься отрицанием собственных организованных преступлений и перекладывать вину с больной головы на здоровую.

Ни для кого не секрет, что польский интегральный национализм имеет длинные исторические корни и подпитывается местной католической церковью. Если не погружаться в дебри столетий, где можно легко завязнуть, лучше обратиться к примерам из новейшей истории.

23 июня 1941 года гитлеровцы оккупировали небольшой городок Едвабне, расположенный в 100 км от Белостока, возвращённого в 1939 году в состав СССР. 1 июля в городок вошла айнзацгруппа СД, а уже 10 июля в Едвабне разразились еврейские погромы. В погромах приняли самое активное участие бывшие соседи-поляки. Убивали всех – и старых, и малых. Попытка евреев обратиться за помощью к местному ксендзу ни к чему не привела – «служитель божий» ничтоже сумняшеся заявил: «Все вы коммунисты и враги поляков». Из 1600 евреев Едвабне (а это половина довоенного населения города) не спасся никто.

До 2000 года считалось, что массовое убийство евреев Едвабне совершили фашисты. Вернее, это была официальная версия событий. Американский историк Ян Гросс собрал и опубликовал немецкие документы, из которых следовало, что вместе с айнзацкомандой СД в убийствах евреев участвовало польское население. Под грузом фактов на 60-летие со дня трагедии Едвабне президент Квасьневский официально принёс извинения еврейскому народу.

Интересно, привлекут ли Квасьневского к ответственности по новому закону? Правда, у нормальных людей закон обратной силы не имеет, но чего только не случается у свидомых дегенератов всех стран.

Историками установлено, что в первые месяцы гитлеровской оккупации Западной Белоруссии (или Восточной Польши) поляки совместно с гитлеровцами совершили массовые убийства евреев в 25 местах, что хорошо укладывается в формулировку Холокоста – организованное истребление людей.

Дело дошло до того, что руководство Армии Крайовой (вооружённые формирования польского правительства в Лондоне, поднятые на щит после ликвидации социализма в Польше) вступили в конфликт со своими покровителями в Великобритании из-за их симпатий к польским евреям. Аковцы использовали тот же грязный приём, что и ксёндз из Едвабне, обвинив всех польских евреев сторонниками большевиков.

Следующим событием, прекрасно характеризующим отношение поляков к евреям-соотечественникам, стало восстание, связанное с ликвидацией нацистами Варшавского гетто в апреле – мае 1943 года. Без преувеличения, эта история лежит грязным пятном на варшавянах, точно так же, как еврейские погромы лета 1941 года легли грязным пятном на львовских погромщиков. Жители Варшавы откровенно одобряли расправы, веселились, а на недоуменные вопросы «чему радуетесь?» неизменно отвечали «так то клопы горят!». Ничего не напоминает?

Почти никто из поляков не пришёл на помощь восставшим. Более того, в подавлении восстания и ликвидации гетто приняли участие многочисленные «хиви» (добровольные помощники) из местных.

Спасением людей из гетто и снабжением восставших оружием по мере сил занимались только немногочисленные группы Гвардии людовой Польской рабочей партии. Зато, вы понимаете, у поляков есть претензии к СССР, который обязан был прийти на помощь варшавскому восстанию 1944 года, организованному аковцами, несмотря на то, что советские войска прошли с боями 700 км, освободили Белоруссию и были обескровлены и предельно измотаны.

Выжившие узники концлагерей неоднократно вспоминали, какими кривыми ухмылками провожали их поляки по пути в комбинаты смерти, а в случае побегов выдавали беглецов оккупантам. В частности, почти все вырвавшиеся на свободу повстанцы из концлагеря Собибор, оставшиеся в Польше, были так или иначе были убиты или выданы фашистам местным населением.

Казалось бы, после страшной войны, в которой евреи и поляки потеряли по 6 миллионов человек, национализму и антисемитизму в Польше не осталось места, тем более, что численность польских евреев за годы Второй Мировой войны сократилось на 85%. Не тут-то было. Поляки, спасавшие евреев во время оккупации, умоляли спасённых ни в коем случае не рассказывать об этом не только окружающим, но даже властям. Более того – эти люди не стали национальными героями Польши.

На месте комбината смерти Треблинка, в котором нацисты уничтожили около миллиона людей со всей Европы, польские искатели сокровищ вырыли огромный кратер в поисках золота, которое могли спрятать евреи в своих телах.

Сразу после окончания войны местные рагули из Польской крестьянской партии (коммунисты ещё не взяли полностью власть в свои руки) на своём съезде поблагодарили Гитлера за «решение еврейского вопроса».

Самый печальный послевоенный инцидент с массовым погромом евреев произошёл в 1946 году в городе Кёльце. Поводом стало исчезновение мальчика. В умы горожан была вброшена известная фальшивка «маца на крови христианских младенцев». Мальчик нашёлся живым и здоровым, но это не спасло евреев Кёльце от погрома. В избиениях и зверских убийствах людей участвовали польские обыватели, военные, полиция и даже местные подростки-скауты. В погроме погибло 42 (по другим данным, 80) евреев. Жертв могло быть намного больше, однако погромщики не учли, что власть поменялась и их очень быстро подавили поднятые по тревоге части Советской Армии и Войска Польского.

Лучшие люди Польши, да и во всём мире были поражены подобным средневековым варварством. Говорят, что польскому главе МГБ было предъявлено обвинение в бездеятельности, на которое он ответил: «А вы что хотели, чтобы я все 18 миллионов поляков сослал в Сибирь?». Есть данные, что еврейский вопрос сыграл немаловажную роль во внутренних разборках Польской объединённой рабочей партии (ПОРП), в которой противоборствовали два течения – просоветское, в которое входили многие евреи-коммунисты, и автономистское, во главе с тогдашним вождём Гомулкой, на которое оказывала серьёзное влияние польская католическая церковь.

Погром в Кёльце сыграл свою роль, и из Польши начался исход евреев в Палестину. До конца 1946 года их число снизилось до 100 тысяч человек. До 1948 года польские власти закрывали еврейские школы, что вызвало отток из страны ещё 40 тысяч человек.

Подобная практика действовала всё время правления Гомулки. В 1967 году из Войска Польского были вычищены офицеры-евреи, в том числе имевшие огромные заслуги перед Польшей во время войны с гитлеровским фашизмом. Офицеров изгоняли из армии сразу после Шестидневной войны Израиля, как латентных сионистов.

В отличие от других социалистических стран ПНР разрешила евреям свободную эмиграцию, спокойно расставаясь с научными, культурными и техническими кадрами. Эта же практика была продолжена и постсоветской Польшей. Согласно переписи населения 2002 года в Польше зафиксировано всего 1133 еврея. Иначе как этническими чистками подобную практику не назовёшь.

Непонятно, чего добиваются своими выходками польские власти. Все их охранительские мероприятия ведут к конфронтации с еврейскими общинами по всему миру и с очень влиятельным еврейским лобби в США и других западных странах. Похоже, что статус «любимой восточноевропейской жены цезаря» вскружил голову польскому руководству. Видимо, в Варшаве считают, что обострение отношений между Россией и Западом даёт им право безнаказанно впадать в маразм, а напрасно. Слишком рискованную аферу они затеяли.

Под давлением Израиля и произраильского лобби Польшу вполне могут нагнуть и заставить, как и Германию, платить и каяться, при этом не выпуская её из своей орбиты. Фактов – завались, да и клевретов на место Польши наберётся – только свистни.

России здесь давно пора перейти от пассивной обороны к активным мероприятиям. Современная Польша – государство недружественное, считающее любые проявления вежливости как слабость. Варшава давно нарывается, чтобы с неё спросили за десятки тысяч погибших в плену красноармейцев Первой Конной, за расправы над украинскими и белорусскими крестьянами в период санации, за убийство боевиками АК бежавших из плена советских военнопленных и военнослужащих Красной Армии. И строго спрашивать за ревизию итогов Второй Мировой войны и, особенно, практику уравнивания СССР с гитлеровской Германией.