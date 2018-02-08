08.02.2018, Ивано-Франковск, Михаил Рябов
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Галичина, ЕС, Туризм, Украина

Польского туриста на Украине заставили поднять бандеровский флаг


В Сети обнародована видеозапись инцидента в селе Микуличин Ивано-Франковской области, где приехавшего на отдых туриста из Польши хозяин коттеджа заставил водрузить черно-красный флаг бандеровской УПА, который гость по приезду.

Хозяин угрожал туристу расправой боевиков АТО.

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«Давай, давай, иначе сейчас спущу тебя. Устанавливай флаг на место. Поднимай его наверх, как он был. Аккуратно! Давай-давай, я тебе сказал, иначе зараз приедут хлопцы АТОвцы, пацаны. Вот, хорошо, вот так – поляки подняли нам красно-черный флаг», — комментировал на камеру «гостеприимный» хозяин.

Напомним, что накануне в Польше был принят закон о запрете пропаганды бандеровской идеологии.

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