06.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Полторак обьявил призыв волонтеров «АТО» на работу в свое министерство и в ВСУ

Министр обороны Украины Степан Полторак призвал волонтеров «АТО» трудоустраиваться в ведомстве и Вооруженных силах Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом Полторак написал на своей странице в соцсети Facebook.

«На вопрос, нужны ли армии волонтеры — однозначный ответ: Да, необходимы!… Приглашаю желающих волонтеров, кто хочет системно изменять состояние дел по обеспечению армии, на постоянную работу в Министерство обороны Украины и ВС Украины», — написал министр.

По его словам, в оборонном ведомстве в настоящее время много вакантных должностей, функциональные обязанности которых связаны с продовольственным и вещевым снабжением, а также поставками горюче-смазочных материалов.

«Поэтому приглашаю всех, кто занимается волонтерской деятельностью и желает системно работать по предоставлению помощи ВС Украины, имеет соответствующее высшее образование для прохождения государственной и военной службы на таких должностях. При этом Минобороны готово провести необходимую курсовую подготовку», — заявил министр.

Полторак подчеркнул, что его отношение к волонтерам является однозначно позитивным и отметил, что военные и волонтеры должны «объединить и систематизировать усилия с целью рационального использования всех возможностей для обеспечения и проведения всех преобразований в ВСУ».

«Уважаемые волонтеры! Вы умеете качественно и эффективно работать! Армия ждет вас!», — написал Полторак.