15.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

528 просмотров

Полторак ограничил сам себя в праве раздавать гражданским наградное оружие

Министр обороны Украины Степан Полторак инициировал и подписал приказ об ограничении самого себя в праве награждения гражданских лиц отличиями «Огнестрельное оружие» и «Холодное оружие», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Отныне этими отличиями могут быть награждены только военнослужащие ВСУ и других силовых структур, а также те, кто был уволен в отставку или запас с правом ношения военной формы одежды. Согласно приказу, такими наградами граждане указанной категории смогут быть награждены только один раз. Такое решение позволит усовершенствовать нормативно-правовую базу по вопросам награждений и определить четкий круг лиц, которые могут быть награждены данной отличием», — отметил Полторак.