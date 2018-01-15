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15.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Общество, Политика, Украина

Полторак ограничил сам себя в праве раздавать гражданским наградное оружие


Министр обороны Украины Степан Полторак инициировал и подписал приказ об ограничении самого себя в праве награждения гражданских лиц отличиями «Огнестрельное оружие» и «Холодное оружие», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Отныне этими отличиями могут быть награждены только военнослужащие ВСУ и других силовых структур, а также те, кто был уволен в отставку или запас с правом ношения военной формы одежды. Согласно приказу, такими наградами граждане указанной категории смогут быть награждены только один раз. Такое решение позволит усовершенствовать нормативно-правовую базу по вопросам награждений и определить четкий круг лиц, которые могут быть награждены данной отличием», — отметил Полторак.

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