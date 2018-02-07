07.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Киев, Общество, Политика, Украина

Полторак рассказал, какие виды оружия будут закупать для ВСУ


В 2018 году для ВСУ в первую очередь будут закупать противотанковые средства, беспилотные летальные аппараты, антиснайперские комплексы и танки «Оплот».

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Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак в ходе заседания комитета ВР по нацбезопасности, передает пресс-служба ведомства.

«О планировании использования ресурсов на этот год нами четко определены приоритеты, в том числе в Государственном оборонном заказе. Там есть приоритеты, связанные с закупкой противотанкових средств, закупкой средств радиоэлектронной борьбы и технической разведки, закупкой беспилотных летальных аппаратов, антиснайперських комплексов, завершением разработки и промышленного производства ракеты «Ольха», а также закупка танков «Оплот», — сказал Полторак.

По его словам, закупка увеличится от 3 до 10 раз.

«Это даст нам возможность повысить эффективность использования Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции», — отметил министр.

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