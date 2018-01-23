23.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Полторак увидел необратимость пути Украины в НАТО и ЕС

Принятие Верховной Радой законопроекта о нацбезопасности засвидетельствует необратимый путь Украины к вступлению в ЕС и НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом министр обороны Украины Степан Полторак написал на своей страничке в Facebook.

«17 января 2018 года на заседании СНБО Украины был обсужден и поддержан проект закона «О национальной безопасности Украины». В законопроекте учтены все предложения Министерства обороны… Принятие закона — однозначное свидетельство о необратимости пути на вступление Украины в ЕС и НАТО», — подчеркнул Полторак.

Он отметил, что законопроект регулирует основы и принципы государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны с учетом приобретения членства в ЕС и НАТО, механизмы совершенствования демократического гражданского контроля над сектором безопасности и обороны, систему руководства Вооруженными силами, включая распределение задач, функций, полномочий, ответственности и подотчетности руководства ведомства и ВСУ.

Полторак добавил, что во время заседания Комитета реформ Министерства обороны и ВСУ поблагодарил иностранных советников от стран НАТО, волонтеров и всех, кто принимает участие в реформировании ведомства, за веру в успех.