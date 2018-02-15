15.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Медицина, Общество, Права человека, Происшествия, Скандал, СМИ, Украина, Экономика, Эмиграция

Поляка, оставившего свою украинскую батрачку умирать от инсульта, заставили оплатить ее лечение


Польский работодатель, который оставил свою работницу-украинку умирать на скамейке автобусной остановки от инсульта, взял на себя обязательства оплатить лечение и реабилитацию женщины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины на странице в Facebook.

Сообщается, что 14 февраля в посольстве Украины в Польше состоялась встреча руководителя консульского отдела посольства Светланы Крысы с заместителем старосты уезда Шрода Велькопольского, секретарем уезда и работодателем гражданки Украины в связи с инцидентом относительно непредоставления ей необходимой медицинской помощи.

Во время встречи представители местных органов самоуправления заявили о готовности оплатить лечение гражданки Украины в медицинском учреждении города Познань.

«Работодатель предоставил письменное обязательство оплатить полный курс лечения, а также реабилитацию потерпевшей на территории Польши. В то же время, размер возможного ежемесячного возмещения в связи с временной потерей трудоспособности украинки будет определен в судебном порядке», — говорится в сообщении.

В департаменте МИД отметили, что это дело находится на контроле руководителя консульского отдела посольства Украины в Польше и Департамента консульской службы.

Напомним, как сообщали польские СМИ, 14 февраля руководитель одной из престижных польских фирм не стал вызывать своей работнице из Украины скорую помощь, когда у нее случился инсульт, вместо этого мужчина вызвал полицию.

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