08.02.2018, Москва, Елена Острякова
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ЕС, История, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина

Полякам напомнили о Нюрнберге


Россия в оценке польского закона, устанавливающего ответственность за пропаганду бандеровской идеологии исходит «не из конъюнктурных моментов, а из базовых принципов – недопустимости пересмотра итогов Второй Мировой войны».

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Об этом сегодня заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Политнавигатора».

«Наше бескомпромиссное осуждение преступной идеологии и деяний немецкого фашизма и его союзников, включая бандеровцев, хорошо всем известно. Наше отношение к трагедии Холокоста – тоже. Необходимо исходить из того, какие оценки были даны зверствам фашистских захватчиков, коллаборационистов, роли Красной армии Нюренбергским трибуналом, заложившим основу современного международного права. Выводы Нюрнберга были признаны всем человечеством», — сказала Захарова.

При этом дипломат полагает, что Польша как раз и занимается пересмотром итогов Второй Мировой войны. В качестве примера она привела противоправный снос памятника Благодарности Красной Армии, установленный в 1964 году в честь 20-летия освобождения. Решение об этом было принято местными властями.

«Это очередной акт вандализма на государственном уровне. Цель этих действий – уничтожить советского мемориального наследия на территории Польши, переформатировать память польского народа. Официальная Варшава несет ответственность за подобные инциденты, которые не только ведут к дальнейшей эрозии российско-польских отношений, но ранят память потомков сотен тысяч советских воинов, отдавших жизнь за свободу Польши и Европы», — сказала Захарова.

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