08.02.2018

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Поляки начали разбирать Украину на органы, не веря в ее жизнеспособность

В принятом в Польше законе о запрете бандеровской идеологии заложена основа для территориальных претензий к Украине.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила одиозная украинская писательница-националистка Лариса Ницой, известная тем, что швыряла мелочь в русскоязычных продавцов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В этом законе часть украинских земель названа «Малопольшей». А о чем это говорит? Это говорит о том, дорогие друзья, что мы действительно слабая страна, мы еще не умерли, а они уже Украину разбирают на органы. На востоке — одна страна, на западе другая. Поляки такой закон принимают. Они уже хотят дерибанить, думают, что Украина вот-вот развалится», — заявила Ницой.